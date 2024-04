(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “è un concetto ampio, non è soltanto ambientale. Oggi il mondo è tutto interconnesso, quindi il nostro impatto va oltre i pazienti che serviamo, ma abbraccia tanti altri stakeholder ai quali ci rivolgiamo”. Lo ha detto Federico, Amministratore Delegato Ucb, intervenendo all?appuntamento di Adnkronos Q&A ?Le nuove strade della? presso il Palazzo dell?Informazione. “Per questo – aggiunge – la nostra strategia disi basa su 5 fondamentali pilastri:per i pazienti che serviamo attraverso una ricerca e sviluppo molto importante che destina quasi il 30% delle nostre risorse di fatturato a questo tema; ma ancheper le comunità ...

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - " Sostenibilità è un concetto ampio, non è soltanto ambientale. Oggi il mondo è tutto interconnesso, quindi il nostro impatto va oltre i pazienti che serviamo, ma ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – " Sostenibilità è un concetto ampio, non è soltanto ambientale. Oggi il mondo è tutto interconnesso, quindi il nostro impatto va oltre i pazienti che serviamo, ma abbraccia tanti altri ... (periodicodaily)

Sostenibilità, Chinni (Ucb Italia): "Non è solo ambiente ma creare valore": Lo ha detto Federico Chinni, Amministratore Delegato Ucb Italia, intervenendo all'appuntamento di Adnkronos Q&A 'Le nuove strade della sostenibilità' presso il Palazzo dell'Informazione. "Per questo -...

Sanità, esperti: 'Salute e sostenibilità binomio per la crescita economica': ... Daniela Bianco, e l'amministratore delegato di Ucb Pharma, Federico Chinni, per presentare un Position paper dedicato al binomio salute e sostenibilità, elaborato da The European House Ambrosetti e ...