Sostenibilità | Arzà Federchimica | BioGpl e bioGnl carburanti gassosi già disponibili

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - “Il bio GPL e il bio GNL sono dueimmediatamenteper garantire la transizione energetica. Rappresentano un miglioramento sostanziale rispetto aie combustibili tradizionali". Lo ha sottolineato Andrea, presidente, Assogasliquidi, intervenendo al meeting Adnkronos ‘Le nuove strade della' presso il Palazzo dell'Informazione. Questi due- ha ricordato - "possono essere impiegati nei veicoli esistenti e possono essere distribuiti in tutta l'infrastruttura che già disponiamo. Noi in Italia abbiamo una rete di stazioni di servizio di oltre 4.300 punti che è la più grande in Europa e che può garantire, senza costi addizionali, questa transizione. ...