Sono troppo succinte e sessiste

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 16 aprile 2024) Il quotidiano britannico Guardian le descrive come «un ibrido tra i body indossati dagli appassionati di aerobica degli anni ’80 e i costumi di Baywatch negli anni ’90»: le atlete che le dovrebbero indossare in gara «un passo indietro su più livelli». Il temale divise femminili presentate da Nike per le atlete del Team Usa in gara alle Olimpiadi francesi. Il sorprendente spot tv che cancella i pregiudizi sul calcio femminile X ...