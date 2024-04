Sonic – Il film 3 | Keanu Reeves darà la voce a Shadow

(Di martedì 16 aprile 2024) Pare che saràa dare lain– Il3, unendosi così a un cast che include Ben Schwartz nei panni di, Jim Carrey nel ruolo del malvagio Dr. Robotnik e James Marsden come Tom Wachowski, amico umano del protagonista. Nonostante la notizia sia stata riferita da diverse fonti, il portadella Paramount Pictures si è però rifiutato di commentare. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, la notizia arriva sulla scia di una presentazione al CinemaCon da parte della Paramount, quando lo studio ha presentato il primoato del terzo capitolo per il grande schermo di. Il video includeva la rivelazione che il Dr. Robotnik era depresso e fuori forma dopo gli eventi di ...

