Sondaggio | la forbice FdI e quella Pd | Meloni col turbo e Schlein a picco | le cifre

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Come sarebbe la classifica dei partiti se si votasse oggi per le elezioni europee? I "li" riuscirebbero a superare la soglia di sbarramento? Secondo l'ultimorealizzato da Youtrend-Quorum per Alleanza Verdi e Sinistra, in vista delle elezioni del prossimo 9 giugno, Fratelli d'Italia resta saldamente il primo partio e sia Avs, sia gli Stati Uniti d'Europa di Matteo Renzi ed Emma Bonino, sia Azione di Carlo Calenda riuscirebbero a stare sopra il 4 per cento. Nel caso di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni sarebbero sopra anche nel limite più basso della cosiddetta "". Del resto bisogna sottolineare che il margine di errore dei sondaggisti è del 3,1 per cento. Quindi nulla va dato per certo. Quello che sembra evidente, tuttavia, è che FdI, il partito di Giorgia, otterrebbe più o meno ...