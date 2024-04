Soccorso alpino e speleologico | nel 2023 oltre 12mila interventi

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 16 aprile 2024) Il Corpo Nazionale, ente che da 70 anni effettua soccorsi tecnici - sanitari e non - in ambiente montano, in grotta e negli ambienti impervi del territorio nazionale con 7.000 operatori altamente specializzati, presenta il report dei soccorsi effettuati nel corso...