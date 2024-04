Soccorso Alpino | 197 Interventi e 6 Vittime nel 2023

(Di martedì 16 aprile 2024) L'Aquila - Ilha registrato un intenso lavoro da parte dele Speleologico Abruzzo, con un totale di 197 missioni dicompletate e seilamentate. Questi dati, diffusi dall'ente specializzato intecnici e sanitari in ambiente montano, in grotta e in luoghi impervi, evidenziano la complessità e l'importanza del lavoro svolto. Il 47% degliha portato al recupero di individui ilese o con ferite lievi, mentre il 3,2% ha purtroppo visto la perdita di vite umane. Le attività dele Speleologico Abruzzo rappresentano l'1,6% delle 12.349 missioni portate a termine in Italia nel corso dell'anno, con un totale di 12.365 persone soccorse, di cui 7.622 ferite e 491 decedute. ...

Il Corpo Nazionale Soccorso alpino e speleologico , ente che da 70 anni effettua soccorsi tecnici - sanitari e non - in ambiente montano, in grotta e negli ambienti impervi del territorio nazionale ... (today)

