Smaltimento di rifiuti militari | escort e regali per gli ufficiali | Così otteneva lavori senza appalto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 aprile 2024) Reggio Emilia, 16 aprile 2024 – Anche un generale dell’Esercito coinvolto nell’Operazione Leonida della Guardia di Finanza e della Procura di Reggio Emilia contro la corruzione nelle pubbliche commesse dell’agenzia Aid, ente vigilato dal Ministero della Difesa. Motore del sistema corruttivo sarebbe stato Enrico Benedetti, socio e amministratore unico della società Esa (Ecologia Soluzione Ambiente) di Bibbiano (Re), che in cambio di benefit avrebbe ottenuto in "maniera quasi esclusiva" affidamenti diretti per commesse che invece avrebbero richiesto gare d’, per un totale di 650mila euro dal maggio 2023 al gennaio scorso. Cene e festini con, oggetti di design, buoni carburante e biglietti per lo stadio, soggiorni in ville a Forte dei Marmi e in Sardegna, ma anche mazzette e consulenze, sarebbero stati offerti ai pubblici ...