Sindaci di tutto il mondo | unitevi Chi sono gli italiani ospiti della tv cinese

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 16 aprile 2024) Dario Nare Maurizio Raseroi due, rispettivamente di Firenze e Asti,ieri del programma “Conversation with Global Mayors” (Conversazione con inel) di Cgtn, televisione controllata dal dipartimento per la propaganda del Partito comunista. Lo speciale è stato presentato come “più di una semplice conversazione”, “un brainstorming globale” tra 21e funzionari governativi di 18 Paesi, tra cui Cina, Stati Uniti, Germania, Italia, Brasile e Zambia. “Approfondiremo come le città posstimolare la vitalità locale e cogliere le opportunità di cooperazione”, si legge nella presentazione. Medicina, moda, arte e culturaciò che unisce Firenze, ...