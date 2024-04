Simona Ventura | a “Belve” la drammatica confessione sull’aborto da giovane

(Di martedì 16 aprile 2024) News tv. . Persembra essere iniziato un periodo decisamente complesso. La conduttrice ha dovuto abbandonare momentaneamente la conduzione di Citofonare Rai 2 per prendersi dei giorni di riposo per guarire da una paresi facciale. Nel frattempo su Rai 2 andrà in onda la sua intervista a, durante la quale ha confessato di aver abortito da. ( dopo le foto) Leggi anche: “”, llenia Pastorelli scatenata da Fagnani: le anticipazioni dell’intervista Leggi anche: Chiara Ferragni, la reazione all’intervista di Fedez aLeggi anche: Fedez e Chiara, il retroscena clamoroso dopo l’intervista a “” Leggi anche: “”, Alessandro Borghi choc con Francesca Fagnani Stasera, 16 Aprile 2024, a ...

La conduttrice ospite di Francesca Fagnani: «Non passa giorno della mia vita senza che non ci sia un pensiero per quel bambino mai nato» (vanityfair)

Regina della televisione italiana, ha portato la moda con la M maiuscola a Sanremo e sui palchi più tradizionali lanciando dei veri e propri trend. Rivediamo insieme 10 look che Simona Ventura ha ... (vanityfair)

Sarà trasmessa stasera, 16 aprile, l’intervista di Simona Ventura a Belve , il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2. Le anticipazioni rivelano come siano stati toccati temi molto tristi, ... (caffeinamagazine)

Simona Ventura senza paralisi facciale a Belve, quando vengono registrate le interviste - Simona Ventura è ospite della seconda puntata di Belve, in onda martedì 16 aprile in prima serata su Rai2. Recentemente, la conduttrice è stata colpita dalla Paralisi di Bell, che le ha bloccato metà ...fanpage

Simona Ventura racconta del suo aborto: "Penso sempre a quel bimbo mai nato" - Ospite a Belve questa sera, la showgirl ha raccontato di quando da giovane fece un'interruzione di gravidanza: "Non passa giorno della mia vita che non ci sia un pensiero per questo bambino mai nato".diredonna

Simona Ventura non è sola, altro "incidente" in tv: "Siccome sono un suo fan..." - In questi giorni si è parlato molto della paralisi di Bell. Il motivo Simona Ventura, conduttrice di Citofonare Rai2, è ...iltempo