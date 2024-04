Sigfrido Ranucci sibillino sul suo futuro in Rai

(Di martedì 16 aprile 2024)(US Rai) Come con Fabio Fazio un anno fa, la clamorosa uscita dalla Rai di Amadeus darà il via ad un altro “via vai” da Viale Mazzini? Gli ultimi rumors parlano di un forte interessamento di Warner Bros. Discovery per altri volti noti del servizio pubblico, tra cui. Il conduttore di Report, a tal proposito, si mostra piuttosto. Sul suo profilo ufficiale di Facebook, condivide l’articolo de La Stampa sul telemercato che impazza, che vede proprio il suo nome sbattuto in primo piano: “e Sciarelli in bilico”, si legge.pubblica la pagina del giornale di Andrea Malaguti e scrive: “A partire da domenica 21 aprile, dalle 20.55 su Rai3 Report sarà ancora in onda. Almeno fino a Giugno“. Cosa vorrà dire? ...

