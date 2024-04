“Siamo pronti a comunicarvelo” Monia La Ferrera e Josh | l’annuncio ai fan dopo le polemiche

Teheran minaccia ancora: "pronti a usare un'arma mai utilizzata prima" - La scelta israeliana di evidenziare la responsabilità dell'Iran sull'organizzazione e la conduzione, sia pure indiretta, degli attacchi del 7 ottobre attraverso il raid di Damasco del 1 aprile ha dato ...informazione

Missioni Don Bosco: «In Ucraina Siamo militanti per la pace» - Don Daniel Antúnez, presidente di Missioni Don Bosco, rientrato da Leopoli e Kyiv: «A due anni dall’inizio della guerra vedo tanta fatica per la continua violenza dall’invasore russa. Se il Papa sarà ...famigliacristiana

Il dilemma di Israele: colpire l’Iran direttamente o attraverso altri obiettivi - Per gli Stati Uniti Israele non colpirà l’Iran direttamente, e non si capisce se è una notizia o piuttosto un auspicio per evitare l’escalation del conflitto. Intanto l’Iran si dice pronto a reagire: ...editorialedomani