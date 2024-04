Si stacca l’intonaco all’ex Astor | transennati 30 metri di via Maragliano

(Di martedì 16 aprile 2024) Firenze, 16 aprile 2024 – E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per un distacco di intonacohotel, l’edificio di viaa Firenze tristemente noto per essere stato teatro della scomparsa della piccola Kata. Stamani intorno alle 8,40 i vigili del fuoco sono intervenuti con un'autoscala per la rimozione delle parti pericolanti e per meglio verificare lo stato dei luoghi al termine del quale è stato necessario effettuare la transennatura di circa 30della pubblica via. Sul posto anche la polizia municipale.

