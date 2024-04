Si sposa | pochi giorni dopo è arrestato per mafia

(Di martedì 16 aprile 2024) Pesaro, 16 aprile 2024 – Fiori d’arancio e manette. Francesco Maenza, 48enne di origine siciliana ma residente da anni a Marotta di Mondolfo, è statogiovedì scorso per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, estorsioni e detenzioni di armi ed esplosivi. Si erato appena cinqueprima, sabato 6 aprile, festeggiando in un ristorante sul lungomare di Marotta: già sapeva che probabilmente di lì ai militari lo avrebbero condotto in carcere e ha voluto coronare la propria storia d’amore con la compagna prima di doversene separare. Per le condanne ricevute il 48enne, dipendente marittimo di un peschereccio del Fanese, dovrà scontare 10 anni e 6 mesi di carcere. A seguito della condanna, divenuta definitiva con la pronuncia della Cassazione di mercoledì scorso, è ...

