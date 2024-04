Si | l' Intelligenza Artificiale è un' arma

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 16 aprile 2024) Per qualche strana ragione quando ho letto le prime notizie sul database Lavender utilizzato da Israele, mi è venuta in mente la celebre battuta del film Apocalypse Now “Amo l'odore del napalm alla mattina. Ha il profumo della vittoria”, pronunciata da Robert Duvall che interpreta il tenente colonnello Bill Kilgore. Forse per la semplice ragione che c’è di mezzo un “odore” o magari perché in entrambi i casi c’è qualcosa che stride nel significato delle parole rispetto al contesto in cui sono usate. In ogni caso vi è un tragico senso dell’ironia nel chiamare “lavanda”, una erba il cui profumo richiama immediatamente il pulito, quello che alcuni hanno definito come un’, altri come un più “semplice” database, il cui obiettivo è fare piazza pulita dei nemici di Israele. Come ormai tutti sanno o dovrebbero sapere, la scorsa ...