Si dimette il prof che ballava davanti ai cadaveri a Medicina legale | l’ateneo di Malta | «Non lo inviteremo più» – Il video

(Di martedì 16 aprile 2024) Non insegnerà piùper l’Università diilessore Cristoforo Pomara, già docente ordinario dell’Università di Catania, diffidato dalmaltese dopo le polemiche per ildel ballettoad alcuni. Pomara si è dimesso daessore associato affiliato dell’Università maltese, che in una nota prende nettamente le distanze sul caso scoppiato dopo la diffusione del. Pomara «non sarà più invitato e l’università ha già accettato le sue dimissioni daessore associato affiliato», spiegacitato da Repubblica. Durante una sessione di live autopsie organizzata da un istituto italiano a, Pomara e gli ...

