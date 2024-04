Si apre a New York il processo penale di Donald Trump

(Di martedì 16 aprile 2024) Sia Newilcontro l’ex presidente americano. La selezione di una giuria di sta dimostrando un compito difficile. Più di 50 potenziali giurati sono stati esonerati dopo aver affermato di non poter essere giusti e imparziali nei confronti di. Sia Newilcontro

Alle ore 12:30 si terrà il match tra Milan e Roma per la semifinale di Coppa Italia Femminile : ecco la diretta LIVE testuale della partita (pianetamilan)

oggi pomeriggio la Reggiana riprenderà gli allenamenti in vista della difficile trasferta di sabato a Catanzaro (si gioca alle 16.15). A tenere in ansia sono le condizioni di Bardi , Sampirisi e ... (sport.quotidiano)

Il Comune lancia quattro centri polivalenti nei Quartieri 2,4 e 5: "Spazi che tornano ai fiorentini" - Il Comune di Firenze apre quattro centri polivalenti per i giovani, offrendo spazi per divertimento, formazione e socializzazione. Una iniziativa per valorizzare la vita culturale e associativa dei qu ...lanazione

Il Salone del mobile si allarga alla cultura con focus sulle new gen - Al via oggi la 62ª edizione della fiera che porta a Rho 1.950 espositori e visitatori da tutto il mondo. «Sono tornati gli operatori cinesi, ma anche quelli dei mercati storici europei e Usa», ha dett ...milanofinanza

apre alle Gallerie dell’Accademia la più grande mostra di Willem de Kooning mai presentata in Italia | VIDEO - Osservando come New York ed East Hampton, le sue città, hanno influenzato le sue opere, si può concludere che lo stesso si sia verificato a Roma, generando una Gestalt di ‘scorci’. Durante i periodi ...veneziatoday