Si accascia e muore in ospedale | il dramma di Angela | aveva 64 anni | infermiera amata da tutti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 aprile 2024) Era impegnata nel suo turno di servizio all’Cardarelli di Napoli quando, all’improvviso, è stata colpita da un malore che non le ha lasciato scampo.di 64, si èta sotto gli occhi dei pazienti e dei colleghi: inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso, con i medici che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Tantissima la commozione in città non appena si è diffusa la notizia della tragedia: arrivata alla soglia della pensione,era stimata da medici e dirigenti della struttura, ma soprattuttodai tanti pazienti cheassistito e che ora, sui social, si dicono “attoniti” per quanto accaduto. L’Cardarelli, sul suo profilo Facebook, ha scelto ...