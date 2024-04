Sgomberata l'ex Telecom. Allo studio di Mover e Comune c'è un parcheggio scambiatore

(Di martedì 16 aprile 2024) Alle 8 del mattino, ieri, gli agenti del Commissariato e della Municipale con un blitz hanno fatto irruzione nel ventre delalla Migliarina. Immobile in disuso che sorge su una superficie di quattromila metri quadrati e adesso nella disponibilità dell’istituto vendite giudiziarie. Così, dopo anni di silenzio e di attesa, si torna a parlare del futuro di questo spicchio di periferia a ridosso della ferrovia, all’interno del quale, è un’ipotesi, potrebbe sorgere unmultipiano con almeno 450 posti auto. Ma andiamo con ordine. Era il 2001 quando l’azienda diunicazioni lasciò definitivamente la palazzina alla Migliarina, vincolata ad uso collettivo dalla variante strutturale del 1997, e trasformata poi dall’abbandono in un dormitorio abusivo. Ciclicamente occupata, ...

