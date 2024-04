Sfalci ridotti nei parchi di Milano | l’assessora Grandi | “Tuteliamo la biodiversità | scopriremo una nuova bellezza della città”

(Di martedì 16 aprile 2024)– “Da oggi al’erba sarà più alta”. Elena, assessora all’Ambiente e al Verde del Comune di, ha spiegato in un lungo video pubblicato sui suoi canali social la scelta di Palazzo Marino di effettuarein alcune aree verdi, l'assessora Elenaspiega perché l'erba insarà più alta “Da oggi a– dice– l’erba sarà più alta. Non dappertutto. In alcune aree. 54 aree per l'esattezza che copriranno 1, 3 milioni di metri quadrati su un totale di 19 milioni di metri quadrati di aree verdi in carico al Comune”. “Lo facciamo – continua il video di ...

Perché nei parchi di Milano non sarà più tagliata l'erba - Niente Sfalci. O quasi. "A Milano in 54 aree pubbliche distribuite in tutti i municipi dal centro alla periferia, per un totale di 1,3 milioni di metri quadrati su circa 19 milioni di metri quadrati d ...milanotoday

Erba alta in 54 parchi di Milano, favorirà la biodiversità e manterrà il suolo fresco - In 54 aree pubbliche distribuite in tutti i Municipi l'erba dei parchi di Milano sarà mantenuta più alta e gli Sfalci saranno ridotti.ecoincitta

Anche quest'anno il Comune di Milano terrà l'erba alta per scelta - In 54 aree pubbliche sarà mantenuta l'erba alta. Il Comune di Milano: "Promuoviamo la biodiversità e la sostenibilità ambientale" ...affaritaliani