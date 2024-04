Sextortion | cos’è e come difendersi dalla nuova minaccia digitale

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 16 aprile 2024) Il mondoe gli strumenti tecnologici hanno ampliato le frontiere della comunicazione e della condivisione di informazioni, ma hanno anche portato con sé nuove minacce e rischi. Tra questi, sentiamo sempre più parlare di truffe online,il phishing e il quishing, furti di dati sensibili, deepnude e. Quest’ultimo, in particolare, è uno dei crimini più preoccupanti, visto l’aumento significativo dei casi negli ultimi anni e le potenziali conseguenze per vittime. In questo articolo scoprirai in cosa consiste la, tra numeri del fenomeno, consigli utili per limitare i rischi e misure da adottare nel caso ci si trovi a essere vittime.laLaè una forma di estorsione che coinvolge l’uso di materiale sessualmente ...