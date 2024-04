Settempeda e Serralta hanno vinto i campionati. Feste a San Severino nel calcio e nel futsal

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Doppia festa per gli sportivini cheggiato la contemporanea promozione di due squadre che gravitano sotto l’egida della Polisportiva. In ordine di tempo, in un pomeriggio di grandi emozioni sportive, è stata prima la formazione del calcetto – denominata "a 5" e allenata da Andrea Gentilucci – a vincere il campionato provinciale di serie D espugnando per 2-0 il campo di Fabriano e brindando (con un turno di anticipo) al ritorno in C2, categoria da cui era retrocessa lo scorso anno. Poi, di fronte a uno stadio "Gualtiero Soverchia" gremito di tifosi, è toccato allaesultare per la conquista della Promozione grazie a un rocambolesco 3-2 contro la Cingolana. Al triplice fischio dell’arbitro è esplosa la festa dei ...