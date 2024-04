Sette condannati per mafia | emessi ordini di carcerazione a Perugia | Volterra e Marche

(Di martedì 16 aprile 2024)didall’ufficio esecuzioni della Procura Generale dia carico di altrettanti, la cui pena totale da espiare è pari ad oltre cinquanta anni di carcere. I provvedimenti sono stati eseguiti negli ultimi tre giorni a, nelle città di Potenza Picena e Montelupone, nel maceratese, e in provincia di Pesaro Urbino. Per quanto riguarda, si tratta di un provvedimento con consegna della sentenza finale, arrivata a una persona già detenuta nel carcere cittadino. Tutti di nazionalità italiana, i componenti facevano parte di un’unica associazione di stampo mafioso dedita a commettere vari delitti che vanno dallo spaccio di stupefacenti all’usura, fino all’estorsione ai danni di gestori di locali ...

dopo 34 anni ci sono altri due condannati per l’ Omicidio di Umberto Mormile , educatore nel carcere di Opera, ucciso dalla ‘ndrangheta nelle campagne di Carpiano, in provincia di Milano, l’11 aprile ... (ilfattoquotidiano)

Coraggio, Sassuolo . Il penultimo posto dopo 31 giornate non sarà posizione gradevolissima dalla quale affrontare il ‘minicampionato’ che da qui a maggio separa i ‘sommersi’ dai salvati, ma come ... (ilrestodelcarlino)

Mafia della movida, scattano 7 arresti: estorsioni ai gestori dei locali e droga tra Civitanova, Fano, Potenza Picena e Mondolfo - CIVITANOVA Condanne definitive per associazione mafiosa nel centro Italia. Dopo la sentenza dei giudici di Cassazione di mercoledì scorso, l’Ufficio esecuzioni della Procura generale ...corriereadriatico

'Israele valuta risposta a Iran ma senza guerra regionale' - Canale 12: 'Gabinetto guerra studia opzione accettabile per Usa'. L'Iran: 'Se Israele risponderà, reagiremo più duramente'. Il ministro degli Esteri iraniano: 'L'attacco di sabato era un avvertimento' ...ansa

Estorsioni ai titolari di locali notturni, 7 in manette: un arresto anche a Pesaro - 1' di lettura 15/04/2024 - La Procura Generale di Perugia ha intensificato la lotta alla criminalità organizzata emettendo Sette mandati di arresto per individui condannati in vari centri urbani, tra ...viverepesaro