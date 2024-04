Serie D» - Il punto Venturi | Il Tau ora punta dritto ai play-off»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Il Tau avrebbe potuto vincere il campionato. Lo dice la classifica, con gli amaranto a quota 55, al quarto posto (scavalcato il Livorno), a sole sei lunghezze dalla capolista Pianese che Meucci e compagni affronteranno all’ultima giornata. E, allora, sarebbe bastato convertire in vittorie le partite con Ponsacco all’andata (finita 2-2 ma in vantaggio 2-0) e quella contro il Ghiviborgo, al ritorno, con gol di Capparella al 90’ che sembrava decisivo, prima del pari al 97’. Con questi quattro punti, il club del presidente Semplicioni ne avrebbe avuti 59, contro i 61 della Pianese. Secondo miglior attacco in generale, il migliore in trasferta. Insomma, una bella stagione che poteva essere trasformata in straordinaria. Rimangono tre gare. Si proverà a vincerle tutte per assaporare l’ebbrezza dei-off: ora sono quattro i punti di vantaggio sul Seravezza. Poi si ...