Serie D femminile Lunezia Under 16 ce la mette tutta Sconfitta col sorriso

(Di martedì 16 aprile 2024) Finalmaremola 3Volley 0 (25-5; 25-9; 25-5) FINALMAREMOLA: Arienti, Borlotti, Capelli, Capezio, Delbalzo, Ferrari, Molinari, Rubado, Saracino, Vadone, liberi Pisani e Gallian. All. BruzzoVOLLEY: Baldassini, Brizzi, Carlini, Cavazzuti, Gallotti, Marci, Russo, Zolesi, liberi Molini e Barenco. All. Giannoni Arbitro: Giacoppo FINALE LIGURE –netta (e preventivata) delVolley nella prima giornata del girone di classificazione. In campo contro il Finalmaremola sono scese le ragazze della seconda squadra16, che si sono comunque divertite e hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza di crescita. Risultati: Quiliano-Normac 3-0 e Volley Scrivia-Acqua Calizzano Carcare 0-3. Classifica: ...

