Serie C maschile Grinta Colombiera Ko a testa alta contro il Savona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Vbc0 (25-13; 25-14; 25-23) VBC: Grillo, Mesturini, Mistrali, Piana, Rossello, Travi, Zappavigna, Ratto libero. All. Mondelli VOLLEYSARZANA PROJECT: Carli, Castagna, Cecchieri, Franceschini, Iacopini, Morselli, Pellegrini, Raineri, Roffo, Sinagra, libero Ruggeri. All. Carli Arbitro: Pasolini– Quattordicesima sconfitta stagionale per il Volleyche si è scontratola quarta forza del girone, perdendo con un netto 3-0. "Nei primi due parziali siamo riusciti a giocare palla su palla fino a metà set – spiega coach Carli - per poi smettere di combattere. Nella terza frazione di gara, invece, c’è stata una bella reazione e ci siamo trovati in vantaggio con merito, ma abbiamo subito il ritorno del ...