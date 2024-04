Serie C I Titans chiudono al terzo posto Angels | successo prezioso

(Di martedì 16 aprile 2024) Ildi otto punti a Osimo nell’ultima giornata della regular season consente aidi agganciare i diretti avversari al secondonel girone C umbro-marchigiano, ma non di superarli, visto il +9 della Robur all’andata. Finisce 57-65 un match sempre condotto dalla truppa di Millina, brava a distribuire bene le responsabilità tra tutti i giocatori utilizzati. Lo sprint sammarinese delquarto vale la doppia cifra di margine (42-53 al 30’) e anche il vantaggio nella differenza canestri, ma in dirittura d’arrivo i padroni di casa reagiscono e, nella sconfitta, trovano comunque il secondo. I, terzi, avranno Porto Sant’Elpidio, sesta classificata. Prima gara in casa nel weekend (giorno e ora da definire), poi ritorno in trasferta ed eventuale terza di nuovo ...

