Serie C femminile playout Lunezia | la salvezza ora è nel cassetto | Obiettivo centrato»

(Di martedì 16 aprile 2024)3 Sanremo 0 (25-16; 25-20; 25-13)VOLLEY: Bencaster 14, Benettini, Castagna 13, Michi 5, Poletti 6, Quartieri 9, Ruffini 8, Vocale 1, libero Mozzachiodi. All. Martinelli, vice Menconi SANREMO: Andreis 3, De Marchis 5, De Vincentiis 2, Delorenzi 1, Guadagnoli 8, Guidi 6, Merogno 3, libero Adamo. All. Contini Arbitri: Bruno e Barcellone SARZANA – IlVolley supera nettamente il Grafiche Amadeo Sanremo, raggiungendo la matematica. "Abbiamoil nostrostagionale – sottolinea coach Martinelli – mostrando durante la partita anche un buona pallavolo. L’unica nota stonata è l’ennesimo infortunio (distorsione alla caviglia) a capitan Poletti". Risultati: Normac-Andora 2-3 e Campomorone-Serteco 0-3. Classifica: Serteco e Andora ...

