Serie B | prima radiocronaca speciale per ipovedenti in Reggiana-Cosenza

(Di martedì 16 aprile 2024) Per lavolta nel campionato di calcio diB, in occasione della partitain programma venerdì sera al Mapei Stadium, unatraccia audio metterà l’evento sportivo a disposizione degli spettatori con disabilità visive. L’iniziativa sarà un test-sperimentale voluta dallae resa possibile grazie all’azienda partner Gis Air Compressors, e di Cmt Translations, realtà specializzata nel rendere fruibile il processo comunicativo tra codici diversi e per questo ideatrice di “Connect Me Too”. Si tratta del sistema di audiodescrizione che consente a tifosi ciechi,e pluridisabili visivi di vivere l’esperienza sportiva e farli sentire parte integrante dell’evento. Il servizio si basa su una piattaforma completamente digitale ...

Quella scorsa era una notte attesissima nel mondo del basket femminile: alla Brooklyn Academy of Music, a New York, è andato in scena il Draft 2024 della WNBA , la lega professionistica americana di ... (today)

Gravina ai senatori: "Al Governo chiedo sostegno e dialogo, il futuro del calcio si fa insieme" - Il presidente della Figc ascoltato con altri rappresentanti del calcio e dello sport dalla Commissione Cultura e Sport del Senato: "Abbiamo bisogno della Tax credit su vivai e impianti e una percentua ...gazzetta

Perché Atalanta U23 e Next Gen possono andare in Serie B - Se la seconda squadra della Dea e della Juve, già qualificate per i playoff della Serie C, li vincono, salgono nel campionato superiore. Però non potranno mai giocare in Serie A ...tuttosport

La Russa: 'Scudetto Inter nel derby Meglio dopo, già i milanisti sono tristi...' - Lo Scudetto nel derby un sogno per tanti tifosi dell`Inter, ma non per tutti: c`è chi spera di rimandare di un turno la seconda stella. Sono giorni caldi quelli ch.calciomercato