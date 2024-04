Serie B maschile Zephyr battuta Arriva la certezza della retrocessione

(Di martedì 16 aprile 2024)Mulattieri 0 Sant’Anna Tomcar 3 (19-25; 22-25; 18-25)MULATTIERI VALDIMAGRA: Rossini S., Poggio, Conti, Bottaini, Calcagnini, Vescovi, , liberi Rossini G. e Vignali; n.e. Sisti, Orlandi, Fontona, Alderete. All. Delvecchio SANT’ANNA TOMCAR: Sangermano, Genovesio, Salvatico, Costa, Riccheri, Arnaud, Stupenengo, Serrano, Mellano, libero Sansanelli; n.e. Pinzo e Ingegneri. All. Usai Arbitri: Campisi e Bosio SANTO STEFANO MAGRA – LaMulattieri Valdimagra prova a tenere testa alla capolista Sant’Anna Tomcar, ma alla fine è costretta a cedere alla superiorità avversaria. La sconfitta fa anche calare definitivamente il sipario sul discorso salvezza: i rossoblù sono infatti matematicamente retrocessi e a nulla servirebbe nemmeno vincere tutte le ultime quattro partite di campionato. Risultati: Parella-Alba, ...

