Serie B L’Italgronda non lascia scampo alla Vigor Fucecchio E adesso può cominciare l’avventura playoff

(Di martedì 16 aprile 2024) Missione compiuta.Futsal Prato chiude al secondo posto la regular season diB, conservando dunque la posizione occupata per quasi tutto il campionato e che era stata messa a rischio solo nelle ultime giornate. Lo ha fatto grazie al netto successo ottenuto nella partita di chiusura, giocata al Pala Keynes contro la. La squadra allenata da Massimo Zudetich ha vinto con il perentorio punteggio di 10-2 ottenuto grazie alle doppiette di Votano, Pacini e Truschi e alle reti singole di Venturi, D’Amico, Di Maso e Pires. Questo risultato ha fatto in modo che i successi conquistati dai concorrenti diretti Boca Livorno (8-4 in casa del Levante) e Mattagnanese (6-3 clamoroso sul campo della capolista Futsal Pontedera) non cambiassero la classifica, chefine è stata la ...

