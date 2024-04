Serie A | sette gli squalificati della 33esima giornata

(Di martedì 16 aprile 2024) Napoli con problemi in difesa, Thiaw invece salterà il derby di Milano Sonoi calciatori che salteranno ladiA causa squalifica. Spicca una duplice assenza nel Napoli, problemi infatti in difesa per mister Calzona che dovrà rinunciare a Rrahmani e Mario Rui. L'elenco completo deglidel prossimo turno di campionato: Thiaw

Serie A, chi accederà ai playoff - La stagione regolare del campionato di Serie A di basket maschile 2023-2024 si avvia verso la conclusione, con sole quattro giornate ancora da disputare ...basketinside

Calcio dilettanti: Vianese forza sette, il Lentigione vince a Imola - REGGIO EMILIA – Seconda vittoria nelle ultime tre gare per il Lentigione, che supera 2-0 l’Imolese al Romeo Galli. La doppietta di Federico Sala ha confermato i reggiani al terzo posto nel girone D di ...reggionline

Serie B, la Lazio mantiene le distanze: il Ravenna è in Serie C - Un turno solo apparentemente interlocutorio la 24esima giornata di Serie B Femminile che in realtà proponeva un paio di scontri interessanti in testa, con ...donnesulweb