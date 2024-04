Serie A | 7 giocatori squalificati | Mario Rui e Rrhamani saltano la sfida di Empoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono sette i, tutti per una giornata, dal giudice sportivo diA, Gerardo Mastrandrea, in relazione agli incontri della 32/a giornata di campionato.Rui del Napoli è stato fermato per essere stato espulso per doppia ammonizione, mentre erano diffidati Jean Daniel Akpa Akpro (Monza), Erik Almqvist (Lecce), Lassana Coulibaly (Salernitana), Samuele Ricci (Torino), Amir(Napoli) e Malick Thiaw (Milan). Non sarà in panchina nel prossimo turno l’allenatore del Torino, Ivan Juric, espulso per “avere contestato platealmente una decisione arbitrale”. Il giudice sportivo ha poi inflitto un turno di squalifica al dirigente del Bologna Luca Befani, anche lui espulso per lo stesso motivo. Quanto alle società, il Lecce dovrà pagare una multa ...