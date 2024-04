Serie A 2023 2024 | giudice sportivo | una giornata di squalifica a Juric

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 aprile 2024) Sono sette, tutti per un turno, i calciatoriti daldopo la trentaduesimadiA. Si tratta di Almqvist (Lecce), Thiaw (Milan), Mario Rui, Rrahmani (Napoli), Akpa Akpro (Monza), Coulibaly (Salernitana), Ricci (Torino). Tra i tecnici, un turno a(Torino) “per avere, al 40° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Tra i dirigenti, un turno a Befani (Bologna). Tra le società, ammende a Lecce (5.000 euro) e Verona (1.500 euro). Come da regolamento, le ammonizioni di Udinese-Roma – gara interrotta al 72? per un malore accusato da Ndicka – saranno prese in esame solamente dopo la conclusione del match (data ancora da definire). SportFace.