Sequestrate banconote contraffatte per un valore di 7mila euro

(Di martedì 16 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoÈ di oltre 7.000ildelle 182falsedal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto a seguito di attività dirette a contrastare il fenomeno del cosiddetto “falso nummario”. In tale contesto gli approfondimenti delle Fiamme Gialle tarantine sono stati finalizzati a ricostruire l’intera filiera del falso, partendo anche dal singolo detentore di banconota contraffatta, per individuare le eventuali ipotesi di reato connesse, quali la truffa e il riciclaggio. La “classifica” dellefalsevede tra i primi posti i tagli da 50(86per undi 4.300) e 20(84per un ...

