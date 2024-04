Senza santi in paradiso | la recensione | solo gli amanti sopravvivono

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 16 aprile 2024) Il film:in, 2013. Regia: David Lowery. Cast: Casey Affleck, Rooney Mara, Ben Foster, Rami Malek, Keith Carradine, Charles Baker, Nate Parker. Genere: Drammatico. Durata: 105 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix, in lingua originale. Trama: Un criminale, catturato dalla polizia, fugge dal carcere e va alla ricerca della propria amata e della figlia che non ha mai conosciuto, ma scopre che lei ha deciso di lasciarsi il passato alle spalle. A chi è consigliato? A chi vuole conoscere le sfumature del western atipico, quello in cui bisogna riconquistarsi, in cui l’azione è un’universo romantico e le distanze geografiche sono quelle tra corpi. Con il suo terzo lungometraggio,in, uscito nel 2013 e disponibile ora per lo ...