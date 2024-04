Senza figli per libera scelta | aumenta il numero delle coppie childfree

(Di martedì 16 aprile 2024) Le nuove generazioni non sentono la procreazione come un imperativo biologico e sociale e non hanno alcuna intenzione di cambiare le loro abitudini di vita per fare spazio a un bebè

Famiglia in trappola sulla ruota panoramica sul lago di Bolsena: padre, madre e due figli salvati dai vigili del fuoco - Due ore sospesi in aria a 25 metri di altezza. Quando è partita per ammirare la bellezza del lago di Bolsena, quella famiglia romana non avrebbe mai immaginato una disavventura del genere.ilmessaggero

Dieci mesi Senza Kata, compleanno di dolore. "Venite tutti in piazza, oggi compie sei anni" - L’appello della madre della piccola scomparsa il 10 giugno scorso. "Portate i disegni fatti da voi: non facciamo spegnere l’attenzione" ...lanazione