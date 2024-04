Sella Cento | c’è un ’tesoretto’ di otto punti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Un sorriso a metà per la Benedetto, che vince l’ultima dell’orologio davanti alla sua gente, conquistando un successo che però non basta per l’accesso ai playoff. Già sabato sera, il destino era già scritto: Piacenza vittoriosa su Treviglio e vantaggio virtualmente incolmabile in classifica dalla, sper via degli scontri diretti (doppia vittoria dell’Assigeco in stagione regolare). Così sarà nono posto, nonostante un record di 14 vittorie e 17 sconfitte, che nell’altro girone sarebbe bastato eccome per disputare una post-season con vista sui playoff. Lì dove approderà Vigevano, sconfitta al fotofinish alla Baltur Arena, ma certa di incrociare Forlì ai quarti, coi romagnoli primi per distacco nel gruppo rosso. L’annata dei biancorossi comunque proseguirà, come da regolamento, con la fase salvezza, con gare di andata e ritorno (10 partite ...