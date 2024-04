“Self control 40th” | il nuovo tour di Raf per festeggiare il quarantennale della sua storica hit

(Di martedì 16 aprile 2024) MILANO – Sulla scia del successo de “La Mia Casa”, che lo ha visto protagonista di vari live da tutto esaurito, Raf torna dal vivo: parte infatti a maggio il “”, una ricca stagione di concerti in tutta Italia peril 40° anniversario di una delle hit più famose di sempre, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: I NOFX annunciano il loro scioglimento: l’addio è ufficiale Banco del Mutuo Soccorso: tutte le date delitaliano Firenze Rocks annuncia The Reytons e d4vd per il 18 giugno Tommy Emmanuel in concerto al Tuscany Hall di Firenze Colla Zio a Firenze per presentare il primo album Morandi in concerto a Mont’Alfonso sotto le stelle

Will to resist temptations, achieve goals more trustworthy than using apps, study finds - People relying on willpower to resist temptations and achieve goals are perceived as more trustworthy compared to those resorting to "commitment strategies" such as using apps, a new research has ...theweek.in

Paure e capricci, insegnare il Self-control ai bambini - I primi 5 anni di vita di un bambino sono cruciali anche per gli adulti che se ne prendono cura: da un lato ci sono individui che iniziano a conoscere il ...quotidiano

