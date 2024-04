“Sei una grande” Vladimir ed Elenoire già ai ferri corti | cosa è successo dopo la puntata Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 16 aprile 2024)dei, ci sarebbero anche rapporti tesi in studio e a distanza, non solo in Honduras. Lunedì 15 aprile è andata in onda la terzadel reality affidato quest’anno aLuxuria ela diretta si è subito diffuso il rumor tra i due opinionisti. Si parlava del rapporto tra Peppe e Daniele e Sonia Bruganelli è entrata a gamba tesa sull’intervento del collega: “Scusate, posso un attimo alleggerire queste domande intimistiche di Dario?”. “Alleggerisci va“, ha risposto Dario Maltese mostrandosi un po’ infastidito da quell’intervento. Non solo. La ex moglie di Paolo Bonolis ha rincarato la dose: “C’è un linguaggio da telegiornale“. Quindi, i due non avrebbero instaurato troppa complicità secondo il pubblico e le tensioni potrebbero anche acuirsi col passare delle settimane. ...