Se arriva al cervello | i farmaci non agiscono Torna il virus che spaventa il mondo

Herpesvirus simiae, l’allerta dei virologi: “Se arriva al cervello…” - L'ultimo caso di Herpesvirus simiae ha riacceso i riflettori sulla cosiddetta malattia delle scimmie. L'allerta dei virologi.newsmondo

Virus B dalle scimmie, l’appello dei virologi: “Evitare il contatto diretto” - Il patogeno Herpesvirus simiae si diffonde tra gli animali selvatici e può contagiare l’uomo ma va curato con gli antivirali, altrimenti può essere mortale.repubblica

Torna la malattia delle scimmie: se arriva al cervello i farmaci non possono più agire - Medicinali che «vanno dati immediatamente, non appena si sospetta l'infezione. Perché se arriva al cervello i farmaci non possono più agire». In questi casi, da fare resta poco o nulla.ilsecoloxix