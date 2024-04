Scuola | Salvini | “3 mesi di pausa estiva è unicum in Ue | tempo da rivedere”

(Di martedì 16 aprile 2024) Pubblicato il 16 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "Dovremmoil nostroperché una cesura di treè una livello europeo". Così il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteosulla chiusura delle scuole in estate. "Ho ringraziato il ministro Valditara per i 400 milioni che ha messo sull'aperturadelle scuole – fa sapere il vicepremier -, perché per i ragazzi è una festa ma trenon tutti i genitori se li possono permettere. Piuttosto, scadenzare lungo l'anno qualche settimana dianche peri ragazzi sarebbe meglio – sostiene– rispetto a una cesura trimestrale". — [email protected] (Web Info)

