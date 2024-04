Scuola | niente maturità per chi ha 7 in condotta e bocciatura per chi devasta gli istituti Le opposizioni | «C' è solo repressione»

(Di martedì 16 aprile 2024) Polemiche tra maggioranza e opposizione sul Ddlapprovato ieri in Senato. Il disegno di legge voluto dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, presente in Aula per la...

È già appena successo: in quel caso è stata la dirigente scolastica di una scuola della provincia romagnola ad opporsi alla tradizionale benedizione delle aule per Pasqua , lasciando il sacerdote ad ... (secoloditalia)

Ultima generazione, a Padova 'sciopero dall'istruzione' - Si è seduta stamani davanti all'entrata di Palazzo Bo, sede dell'università di Padova, cominciando uno "Sciopero dall'istruzione" come protesta verso un sistema di educazione definito "miope davanti a ...ansa

niente Ztl per i genitori non residenti che accompagnano i figli alle medie - Estendere l’apertura della Ztl anche ai genitori non residenti che accompagnano i figli alle scuole medie, anziché limitarsi alle primarie. Il consiglio comunale ha approvato ieri una mozione bipartis ...firenzetoday