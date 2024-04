Scuola | il pediatra | “Troppo caldo in estate | giusto stop di 3 mesi accorciare altre vacanze”

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – "Troppi tredi pausa estiva per gli studenti italiani? Io al contrario da tempo ho proposto addirittura la riapertura delle scuole" non a settembre, ma "al primo ottobre. Il motivo è semplice e riguarda la temperatura. Con il riscaldamento climatico che c'è, le alte temperature non favoriscono l'apprendimento e la frequenza scolastica. Nel mio 'pacchetto' c'è anche la proposta di ridurre di qualche giorno lenatalizie, proprio per poter poi allungare la durata delledurante l'". Per ilItalo Farnetani, se si deve tagliare qualcosa, è meglio concentrarsi supause durante l'anno scolastico piuttosto che sulla bella stagione. "Questa scelta offrirebbe due vantaggi", spiega all'Adnkronos Salute, commentando le parole di Matteo Salvini ...