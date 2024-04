Scuola | il pediatra | “Troppo caldo in estate | giusto stop di 3 mesi accorciare altre vacanze”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – "Troppi tredi pausa estiva per gli studenti italiani? Io al contrario da tempo ho proposto addirittura la riapertura delle scuole" non a settembre, ma "al primo ottobre. Il motivo è semplice e riguarda la temperatura. Con il riscaldamento climatico che c'è, le alte temperature non favoriscono l'apprendimento e la frequenza scolastica.