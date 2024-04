Scuola di Abbiategrasso propone un corso sulla cultura araba | il centrodestra | “Si verifichino i contenuti”

(Di martedì 16 aprile 2024) Si è accesa una polemica intorno alla decisione della'Bachelet' di(Milano) di proporre agli studenti undi introduzione alla. Le lezioni sono tenute da studentesse, nel pomeriggio e su base volontaria, ma per ilè un "paradosso".

Polverone sul ‘Bachelet’ di Bià dove si a Scuola di “Hijab”. La Lega: “Siamo sbigottiti…” - RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - "Apprendiamo oggi dalla stampa della decisione dell'Istituto Superiore Vittorio Bachelet di Abbiategrasso di offrire un corso avanzato di introduzione alla lingua e cultura ...ticinonotizie

Corso di arabo e hijab a Scuola ad Abbiategrasso - Dopo la sospensione delle lezioni in coincidenza con i festeggiamenti per la fine del Ramadan a Pioltello , un altro caso riaccende la polemica: il corso di lingua araba per studenti e docenti all’ist ...primamilanoovest

"Chiedete alle iraniane…". Cruciani a gamba tesa sul corso di cultura araba a Scuola - Polemica per il corso in una Scuola superiore di Abbiategrasso che comprende anche un laboratorio per imparare a mettere l'hijab ...ilgiornale