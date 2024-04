Scuola Blu Europea | l’iniziativa della commissione UE | iscrizioni fino al 31 maggio per ottenere la certificazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Le Blue School europee portano l’oceano in classe. Nel percorso per diventare una Blue School, insegnanti e alunni miglioreranno la loro comprensione dell’oceano e svilupperanno un senso di responsabilità nei confronti del nostro pianeta condiviso. Così laUE presenta l'iniziativa. L'articolo .

“Oltre il blu”, le meraviglie del cielo incantano il pubblico di Vitorchiano - Il consigliere Salimbeni: “Successo per la mostra di astrofotografia, lo Star Party con osservazione della volta celeste e le altre iniziative” Grande partecipazione a Vitorchiano all'evento "Oltre il ...ontuscia

Bimbi ustionati all'asilo di Osio Sopra, il papà che accese il fuoco condannato: «Schiacciato dal senso di colpa, lasciato solo dalla Scuola» - Roberto Tornicelli, la sentenza del giudice Ingrascì: 3 anni, 4 mesi e 12 giorni di carcere, più di quanto chiesto dal pm, che si era fermata a 2 anni e 20 giorni. Dopo la sentenza, la stretta di mano ...bergamo.corriere

Qualiano, al via la quinta edizione di “Parole in Blu: un Autismo consapevole” - La Pro Loco Qualiano, dedica l’intero mese di aprile alle neurodiversità ed in particolare, propone una marcia solidale per il giorno venerdì 19 aprile 2024 ...ilmeridianonews