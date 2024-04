Scoprì New York e poi morì divorato dai nativi delle Bahamas | chi era Giovanni Da Verrazzano | il navigatore del Chianti “più importante di Colombo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Se è vero che quello degli italiani è un popolo di santi, poeti e navigatori, i rappresentanti di quest’ultima categoria non devono essere per forza nati in una città di mare per legare il proprio nome astoriche imprese, come nel caso del più celebre di loro, il genovese Cristoforo. Basta pensare ad Amerigo Vespucci – il primo, vero scopritore del Nuovo Mondo (che certo non era l’Asia) che in seguito ribattezzata “America” proprio in suo nome – per il quale in gioventù il mare altro non fu che l’Arno. Oppure ada, che ai tempi di Lorenzo il Magnifico nacque a Greve in, in mezzo alle colline famose da 300 anni per il vino, e esattamente 500 anni fa – il 17 aprile 1524 – fu il primo occidentale a mettere piede sull’isola che in seguito avrebbe assunto il nome di ...