Scoppia la rissa tra due donne sul volo EasyJet Napoli-Ibiza | a bordo è il caos | interviene la polizia – VIDEO

(Di martedì 16 aprile 2024) Momenti didi unin partenza daCapodichino verso. Duesono state protagoniste di una violentacon urla, insulti e aggressioni fisiche, tanto che è stato necessario l’intervento del personale die della. La scena ha avuto inizio poco prima della partenza del, quando le due, per motivi ancora sconosciuti, hanno iniziato a litigare violentemente, arrivando a strapparsi i capelli e a scambiarsi colpi. La situazione è rapidamente degenerata sotto gli occhi allibiti degli altri viaggiatori, molti dei quali hanno cercato di intervenire per separare le contendenti. L’intera scena è stata ripresa in questo ...

MONTEMARCIANO Denunciato dai carabinieri un 54enne residente a Montemarciano che sabato notte ha minaccia to una persona, brandendo un coltello , in un parcheggio nei pressi della Statale di Marina .... (corriereadriatico)

Il Clandestino anticipazioni 3 puntata: Scoppia l’amore tra Luca e Carolina - Le anticipazioni della terza puntata de Il Clandestino di lunedì 22 aprile Sta andando in onda proprio in queste ore la seconda puntata della nuova serie ...lanostratv

rissa in una discoteca romana, 52enne sbatte la testa e finisce in ospedale - La colluttazione sabato sera in un locale di Roma Nord, tre denunciati dalla Polizia tra cui l’aggredito, ricoverato a Villa San Pietro Scoppia una rissa in discoteca a Roma Nord, e un 52enne finisce ...terzobinario

Caos in Parlamento, violenta rissa tra i deputati contro la “legge russa” - Parlamento in Georgia: Scoppia una rissa eclatante tra i deputati, durante il dibattito sulla legge per gli "agenti stranieri".newsmondo