Scoperte due serre di marijuana | arrestato 51enne

(Di martedì 16 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato haundomiciliato nel comune di Ginosa perché ritenuto presunto responsabile del reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti della Squadra Mobile, coadiuvati dal personale del Nucleo di Vigilanza ambientale della Regione Puglia e dal personale del Commissariato di Martina Franca, hanno effettuato un controllo in un’abitazione sita nella zona periferica del comune di Ginosa lungo la S.S. 106, al fine di verificare la presenza di materiale di risulta. Nel corso del controllo del piazzale antistante l’abitazione, di proprietà di undel posto, gli agenti hanno anche proceduto all’ispezione di alcuni locali attigui uno dei quali era stato utilizzato nel passato come autofficina. Entrati in quei locali gli agenti sono ...

Vanno in vacanza a Corfù e trovano l’hotel chiuso: “Eravamo le uniche ospiti, la piscina era vuota e cintata da una rete metallica” - Un viaggio programmato per un rilassante weekend al sole si è trasformato in un’esperienza inaspettata per Tors Eardley, ventenne britannica, e la sua amica, che ha scelto di rimanere anonima. Le due ...ilfattoquotidiano

Rho, intascavano la cassa integrazione Covid, ma continuavano a lavorare - La Guardia di Finanza ha accertato una Cassa Integrazione indebitamente percepita pari ad 75.000 euro contributi previdenziali ed assistenziali non versati per un totale di 870.000 euro, ...legnanonews

Emma attaccata dopo l'intervista a Le Iene su maternità e fecondazione assistita: «Siete abominevoli e ignoranti, mi vergogno per voi» - Emma senza paura e senza filtri. La cantante, scoperta da Maria De Filippi ad Amici e ora pilastro del panorama musicale italiano, non è mai stata così trasparente e sincera come ...leggo